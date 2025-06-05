В Азербайджане запущена электронная инфосистема e-ahik

В Азербайджане запущена электронная информационная система e-ahik.

Как сообщает Report, об этом сообщил и.о. главы аппарата Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Аббас Алиев на сегодняшнем мероприятии КПА.

Он отметил, что члены КПА теперь смогут получить направление в санатории и центры отдыха, не выходя из дома.

«Заявки будут подаваться полностью в электронном виде лишь по удостоверению личности. Лица, получившие одобрение, с представленным документом смогут обратиться в соответствующий санаторий и центр отдыха. Это совершенно новый проект, который облегчит работу членов КПА», - сказал он.

На мероприятии состоялась презентация электронной платформы e-ahik, которая начала действовать с сегодняшнего дня.