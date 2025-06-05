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ЗАО «AzerGold» и ОО «Региональное развитие» провели экологические мероприятия в Дашкесане - ФОТО

First News Media12:50 - Сегодня
ЗАО «AzerGold» и ОО «Региональное развитие» провели экологические мероприятия в Дашкесане - ФОТО

ЗАО «AzerGold» и Общественное объединение «Региональное развитие» (RİİB) провели в Дашкесанском районе обучающую и очистительную акцию под девизом «Забота о природе — наша миссия!», приуроченную к 5 июня — Всемирному дню охраны окружающей среды.

Сотрудники ЗАО и волонтеры RİİB приняли участие в мероприятиях, организованных в целях охраны окружающей среды, пропаганды правильного управления отходами и просвещения общественности в этой области.

Вначале был проведен обучающий тренинг по влиянию пластикового загрязнения на окружающую среду на участке реки Гошгарчай, одного из крупнейших водоемов Гянджа-Дашкесанского экономического района, протекающего через село Гушчу Дашкесанского района. В ходе тренинга были заслушаны доклады о предотвращении загрязнения окружающей среды, содействии охране природы и сохранении экологического равновесия путем переработки отходов.

Далее участники мероприятия очистили около 2 гектаров лесных угодий вдоль берегов реки Гошгарчай от пластика, полиэтилена, металла, стекла, бумаги, картона и других отходов. Собранные отходы были отсортированы и отправлены на переработку. В то же время участники акции установили новые мусорные контейнеры на центральных улицах города Дашкесан.

Следует отметить, что ЗАО «AzerGold», как государственная компания, успешно представляющая горнодобывающую промышленность нашей страны, уделяет особое внимание вопросам экологии. Помимо внедрения своих производственных процессов в соответствии с местными и международными экологическими стандартами, ЗАО регулярно организует экологические проекты в регионах. По инициативе ЗАО ежегодно проводятся акции по посадке деревьев, озеленению и уборке территорий.

Следует отметить, что Всемирный день окружающей среды был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выбрала темой этого года «Решения по борьбе с загрязнением пластиком». В рамках темы реализуется кампания «#БойЗагрязнениюПластиком», направленная на сокращение пластиковых отходов и продвижение переработки.

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