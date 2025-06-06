На фоне визита Матвиенко у здания НС Армении прошли акции

У здания парламента Армении во время сессии армяно-российской межпарламентской комиссии прошли две разнополюсные акции протеста, передают армянские СМИ.

Сначала у ворот перед зданием Национального Собрания Армении собралась небольшая группа прозападных сил с антироссийскими плакатами, которая выкрикивала «Россия - предатель», «Россия - торговец, а не миротворец».

Замначальника полиции Карен Акопян призвал их отойти от ворот, где полицейские непосредственно несут службу, на что в свойственной ему манере прозвучали угрозы от лидера одной из прозападных партий Армана Бабаджаняна [один из инициаторов закона о начале процесса вступления в ЕС]: «Уйдите! Не мешайте! Не делайте так, чтобы мы улицу перевернули с ног на голову».

Спустя некоторое время подошла другая группа — с лозунгами о дружбе и партнерстве с Россией. «Братство, скрепленное историей», «Братские народы — общее будущее»— гласят некоторые из транспарантов.

«Не хочу комментировать продающих Родину за 2 копейки, здесь собрались представители соросовских организаций»,— заявила одна из участниц акции.

Выкрики отдельных лиц привели к перепалке, которая чуть не переросла в драку. Полицейские сдержали протестующих с обеих сторон и развели их, чтобы не допустить стычки.