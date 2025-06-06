Франция намерена признать палестинское государство

Франция решительно настроена признать палестинское государство, заявил в пятницу в эфире канала RTL министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, передает Интерфакс.

«По случаю конференции, которая состоится через несколько дней в Нью-Йорке, мы полны решимости привлечь ряд стран, а также всех заинтересованных лиц, в частности, Палестинскую национальную администрацию, арабские страны региона взять на себя обязательства, чтобы устранить все препятствия на пути к созданию и существованию палестинского государства»,-, сказал глава МИД Франции.

Он добавил, что при этом «абсолютной необходимостью» является разоружение движения ХАМАС, иначе не будет «возможного будущего мира и стабильности для Газы и Палестины».

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 17 по 20 июня состоится международная конференция по урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов». Конференция организована при участии Франции и Саудовской Аравии и предусматривает поиск формата признания палестинского государства при гарантиях безопасности Израиля.