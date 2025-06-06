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ХАМАС заявил о готовности передать управление Газой другим палестинским структурам

First News Media17:11 - Сегодня
ХАМАС заявил о готовности передать управление Газой другим палестинским структурам

Палестинское движение ХАМАС готово отойти от власти в секторе Газа при условии прекращения боевых действий со стороны Израиля.

Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ХАМАС Халиля аль-Хайя.

«ХАМАС готово незамедлительно передать управление в Газе профессиональной национальной палестинской структуре, если будет достигнута договоренность о прекращении израильских боевых действий»,- Халиль аль-Хайя.
Он отметил, что правительство Израиля чинит препятствия для ведения переговоров по достижению соглашения о прекращении огня, добавив, что ХАМАС со своей стороны готово к очередному раунду серьезных переговоров.

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