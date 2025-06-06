ООН: Уровень Тихого океана ставит под угрозу островные государства

Связанное с глобальным потеплением повышение уровня океана представляет собой экзистенциальную угрозу для островных государств.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), посвященном климатической ситуации в юго-западной части Тихого океана.

По данным организации, 2024 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений в этом регионе — температура превысила средние значения 1991–2020 годов на 0,48 °C. ВМО связывает это с воздействием Эль-Ниньо в 2023–2024 годах.

В докладе подчёркивается, что уровень океана в регионе растёт быстрее, чем в среднем по планете, что особенно опасно для островных территорий, где более половины населения проживает в пределах 500 метров от побережья. Ежегодно как минимум 50 тысяч жителей тихоокеанских островов вынуждены переселяться из-за последствий изменения климата.

«Уровень моря представляет собой экзистенциальную угрозу для целых государств. Времени на действия остается все меньше», — заявила генсек ВМО Селесте Сауло.

В 2024 году экстремальная жара затронула большую часть региона. Рекордные температуры были зафиксированы в Австралии и на Филиппинах, что повлекло риски для здоровья населения, экономики и экосистем. Волны тепла охватили территорию площадью 40 млн кв. км — рекордный показатель с начала наблюдений в 1993 году.

Последний тропический ледник на острове Новая Гвинея практически исчез — с 2022 года его площадь сократилась на 30–50%. Также отмечается дефицит осадков в южной части Австралии, на севере Новой Зеландии и ряде тихоокеанских островов. В то же время в некоторых районах Малайзии, Индонезии и восточной части Папуа — Новой Гвинеи осадки были выше нормы.