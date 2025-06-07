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Токаев призвал реформировать структуры ООН

First News Media00:00 - Сегодня
Токаев призвал реформировать структуры ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к реформированию структуры Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности.

Об этом он сообщил в интервью изданию The Hill.

По словам главы государства, реформы нужны, чтобы дать право голоса странам, не входящим в число постоянных пяти членов: США, Великобритании, Франции, России и Китая.

Токаев отметил, что только таким образом ООН сможет более эффективно справляться с актуальными региональными вызовами. Среди основных угроз, которые стоят перед миром, он выделил пандемии, климатические изменения и риск ядерного самоуничтожения.

«Мы достигли определенного прогресса. Но факт, что мы по-прежнему живем всего в секундах от полного самоуничтожения, свидетельствует о полном провале наших коллективных мер и потере возможностей, подаренных нам годами мирного времени», - подчеркнул политик.

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