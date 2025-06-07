В Баку столкнулись легковой и грузовой автомобили, погибли 3 человека - ВИДЕО

7 июня 2025 г. около 13:50 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории озера Беюкшор Наримановского района о дорожно-транспортном происшествии.

По вызову по адресу выехала бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия зафиксирован факт смерти 3 человек (мужчин) доб прибытия врачей. Один пострадавший, 68-летний мужчина, госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.