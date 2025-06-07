Трамп не будет требовать от Маска вернуть золотой ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет требовать от американского предпринимателя Илона Маска вернуть символический золотой ключ от Белого дома, подаренный ему за работу на посту куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

"Нет [не буду просить], я не принимаю вещи обратно", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Американский лидер добавил, что настолько занят проблемами, связанными "с Китаем, Россией и Ираном", что "не думает об Илоне Маске". "Я просто желаю ему всего хорошего", - добавил американский лидер. Трамп также сообщил, что не заинтересован в усилиях, направленных на его примирение с Маском.

"Усилия предпринимаются, но меня это не особенно интересует. Меня интересует необходимость решать стоящие перед страной проблемы", - указал хозяин Белого дома

Трамп отметил, что уход Маска из администрации не повлечет за собой закрытие DOGE. "Эта [работа] отнюдь не завершена <...>. Многие из работающих там людей остаются. Это отлично. Мы сохранили сотни миллиардов долларов", - подчеркнул американский лидер.

Источник: ТАСС