 Трамп не будет требовать от Маска вернуть золотой ключ от Белого дома | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп не будет требовать от Маска вернуть золотой ключ от Белого дома

First News Media08:30 - Сегодня
Трамп не будет требовать от Маска вернуть золотой ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет требовать от американского предпринимателя Илона Маска вернуть символический золотой ключ от Белого дома, подаренный ему за работу на посту куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

"Нет [не буду просить], я не принимаю вещи обратно", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Американский лидер добавил, что настолько занят проблемами, связанными "с Китаем, Россией и Ираном", что "не думает об Илоне Маске". "Я просто желаю ему всего хорошего", - добавил американский лидер. Трамп также сообщил, что не заинтересован в усилиях, направленных на его примирение с Маском.

"Усилия предпринимаются, но меня это не особенно интересует. Меня интересует необходимость решать стоящие перед страной проблемы", - указал хозяин Белого дома

Трамп отметил, что уход Маска из администрации не повлечет за собой закрытие DOGE. "Эта [работа] отнюдь не завершена <...>. Многие из работающих там людей остаются. Это отлично. Мы сохранили сотни миллиардов долларов", - подчеркнул американский лидер.

Источник: ТАСС

Поделиться:
667

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана и премьер Пакистана обсудили перспективы двустороннего ...

Политика

В Центре совершенствования морской безопасности НАТО поднят флаг Азербайджана - ...

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Политика

Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом - ...

В мире

Маск удалил пост о фигурировании Трампа в документах по делу Эпштейна

В Армении оппозиционная фракция «Честь имею» назвала своего кандидата в премьеры

В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам за службу в ЧВК «Вагнер»

В кыргызском Оше демонтировали один из самых высоких памятников Ленину

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Новый вирус назвали причиной будущей катастрофы

Песков: Встреча Путина, Зеленского и Трампа в ближайшее время вряд ли возможна

Трамп: Я очень разочарован Илоном Маском

Автомобильные заводы Европы остановили производство

Последние новости

Маск удалил пост о фигурировании Трампа в документах по делу Эпштейна

Сегодня, 15:25

Президент Азербайджана и премьер Пакистана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Сегодня, 15:15

В Центре совершенствования морской безопасности НАТО поднят флаг Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Джалилабаде автомобиль упал в канал, пострадали 5 человек

Сегодня, 14:30

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 14:10

В Сумгайыте ребенок погиб в автокатастрофе

Сегодня, 13:55

В Армении оппозиционная фракция «Честь имею» назвала своего кандидата в премьеры

Сегодня, 13:45

Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом - ФОТО

Сегодня, 13:35

Скандал в азербайджанской школе: учительница потребовала золотое кольцо в качестве подарка? - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

Продолжается инициированная Лейлой Алиевой благотворительная акция по случаю Гурбан байрамы - ФОТО

Сегодня, 13:10

В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам за службу в ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 13:00

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 12:40

В кыргызском Оше демонтировали один из самых высоких памятников Ленину

Сегодня, 12:30

Музыкальное лето в Sea Breeze началось с аншлага и признания в любви - ФОТО

Сегодня, 12:15

Вниманию пользователей системы «Возврат НДС» - возникнут сложности

Сегодня, 12:00

За сутки с банковских карт граждан похищено около 6 тыс. манатов

Сегодня, 11:50

Партия Сержа Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера для запуска вотума недоверия Пашиняну

Сегодня, 11:45

В некоторых районах Азербайджана шел дождь, в Шахдаге выпал снег

Сегодня, 11:35

Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

Сегодня, 11:30

Азербайджан в гостях у Латвии

Сегодня, 11:20
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36