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По инициативе Лейлы Алиевой очередная продовольственная помощь распределена между семьями - ФОТО

First News Media10:55 - Сегодня
По инициативе Лейлы Алиевой очередная продовольственная помощь распределена между семьями - ФОТО

Продолжается благотворительная акция в рамках социального проекта Bizim Mətbəx («Наша кухня»), реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в целях поддержки малообеспеченных семей по случаю праздника Гурбан байрамы.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в IDEA, очередным пунктом назначения благотворительной акции стал Наримановский район города Баку. Проживающим здесь 100 малообеспеченным семьям по случаю праздника были переданы коробки с продовольствием.

Главная цель инициированного Лейлой Алиевой социального проекта Bizim Mətbəх – укрепить дух солидарности в нашем обществе, предоставив горячую еду и продовольственную помощь малообеспеченным семьям и нуждающимся. С начала своей деятельности волонтеры Bizim Mətbəx уже предоставили горячую еду и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и его окрестностях, сумев тем самым внести в их повседневную жизнь теплоту и надежду.

Отметим, что запущен сайт проекта Bizim Mətbəx (https://bizimmetbex.az/), благодаря чему создана возможность для каждого делать пожертвования и присоединиться к акциям в качестве волонтера.

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