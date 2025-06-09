Елена Зеленская: на первом в мире танкере-музее в Баку заработал аудиогид на украинском языке

Аудиоэкскурсия на украинском языке теперь доступна и на побережье Каспийского моря — на первом в мире танкере-музее «Сураханы», пришвартованном в Баку.

Об этом сказала первая леди Украины Елена Зеленская, которая реализует проект по украинизации мировых достопримечательностей. В рамках этой инициативы уже открыто 102 аудиогида в 53 странах мира.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Офиса украинского президента, украиноязычные аудиогиды также заработали в Люксембурге и Азербайджане.

«Украинцам, которые находятся или будут находиться в Люксембурге или Азербайджане, будет что увидеть и услышать на родном языке. А значит — лучше понять новые страны. А, возможно, и собственную историю. Ведь музеи объединяют мир, рассказывая о том, что важно для всех. И именно это делает сейчас наш язык в проекте украинских аудиогидов», — подытожила Елена Зеленская.