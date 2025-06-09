Баку и Ташкент укрепляют военное сотрудничество: Командующий ВВС Азербайджана посетил Узбекистан - ФОТО

Делегация Азербайджана во главе с замминистра обороны, командующим Военно-воздушными силами (ВВС), генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде посетила Узбекистан по приглашению командующего Силами противовоздушной обороны и ВВС этой страны, генерал-майора Ахмада Бурханова.

Как сообщает Минобороны АР, в ходе визита Н.Исламзаде провел встречи с министром обороны Узбекистана, генерал-майором Шухратом Халмухамедовым и своим узбекским коллегой, генерал-майором А.Бурхановым.

На встречах были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной сфере, отмечалась важность взаимных визитов для развития обмена опытом Азербайджана с Узбекистаном в сфере военной авиации и противовоздушной обороны. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.

В рамках визита азербайджанская делегация также посетила аэродром «Чирчик» и одну из воинских частей, ознакомилась с деятельностью учреждений и созданными там условиями.