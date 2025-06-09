Губернатор Кахраманмараша: Владельцы 600 квартир в Азербайджанском квартале уже определены

Владельцы первых 600 квартир в Азербайджанском квартале Кахраманмараша уже определены путем жребия. Жители провинции, лишившиеся крова в результате землетрясений 2023 года, в скором времени переселятся в свои дома.

Об этом сообщил журналистам губернатор Кахраманмараша Мукеррем Унлуэр.

По его словам, основная часть работ в рамках проекта Азербайджанского квартала в Кахраманмараше завершена. «Масштабный проект осуществлен усилиями исполнительного органа Кабмина Азербайджана - Госагентства жилищного строительства (MİDA) и Государственного управления жилищного строительства Турции (TOKİ)», - констатировал губернатор.

Унлуэр привлек внимание и строительству начальной школы имени Гейдара Алиева, возведенной в короткие сроки усилиями азербайджанской стороны.

«Надеюсь, что квартал, расположенный на пересечении улицы Гейдара Алиева и Азербайджанского бульвара, будет полностью сдан в эксплуатацию к третьей годовщине масштабного бедствия – 6 февраля 2026 года», - отметил губернатор.

Тем временем агентство DHA подготовило видеорепортаж из Азербайджанского квартала Кахраманмаша, где подчеркивается вклад нашей страны в устранение последствий трагедии, унесшей жизни десятков тысяч турецких граждан.

«Азербайджан первым протянул руку помощи Турции, что проявилось в поставках гуманитарных грузов, в спасательных операциях и иных направлениях. Братская страна выделила 100 млн долларов на строительство Азербайджанского квартала в Кахраманмараше. В церемонии закладки фундамента квартала в апреле 2023 года участвовали Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Сегодня большая часть зданий уже готова принять новоселов. Усилиями муниципалитета асфальтируются дороги в районе квартала», - говорится в репортаже.

Источник: АЗЕРТАДЖ