Заммистра: Владельцы пустующих квартир будут ежемесячно платить за электроэнергию

Граждане, имеющие квартиру, но не проживающие в ней, будут обязаны ежемесячно оплачивать фиксированный тариф на электроэнергию.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Самир Велиев на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, структура тарифа будет включать не только расходы на выработку электроэнергии, но и на ее передачу и распределение: «Допустим, в десяти жилых зданиях восемь заселены, а два — нет. Но трансформаторная подстанция устанавливается для всех, и ее стоимость должна быть учтена. Чтобы нагрузка не ложилась только на проживающих, предлагается фиксированный тариф для всех владельцев квартир — в том числе пустующих».

Замминистра отметил, что такой подход поможет более справедливо распределить расходы и снизить нагрузку на реально проживающих граждан. При подготовке инициативы был учтен международный опыт.