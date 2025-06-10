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В Бакинском суде пострадавшие дали показания по делу Рубена Варданяна - ФOTO

First News Media21:20 - Сегодня
В Бакинском суде пострадавшие дали показания по делу Рубена Варданяна - ФOTO

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также адвокат, выбранный им самим для своей защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил права и обязанности, предусмотренные законодательством, пострадавшим лицам, впервые участвующим в судебном процессе.

В начале заседания обвиняемый Рубен Варданян представил суду очередное ходатайство о предоставлении копии обвинительного акта членам его семьи и попросил рассмотреть ходатайства, поданные им на предыдущих заседаниях.

Адвокат Рубена Варданяна Авраам Берман также поддержал его прошение.

Судья Зейнал Агаев заявил, что ходатайства, представленные в суд, уже были рассмотрены на предыдущих заседаниях, и поскольку соответствующие решения уже приняты, они не выносятся на обсуждение в этот раз.

Начальник отдела Управления по поддержке государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов сказал, что обвиняемый регулярно обращается с ходатайствами одинакового содержания. Поэтому они не должны быть предметом обсуждения.

Согласно решению, принятому по итогам совещания судей, ходатайство не было удовлетворено.

Далее в суде были заслушаны показания потерпевших.

Завур Бадалов, допрошенный в качестве правопреемника потерпевшего, сообщил, что его сын Джавидан Бадалов погиб в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Кяльбаджаре.

Отец Гадима Халилова Ильгар Халилов и отец Эльнура Самедова Садагат Самедов также заявили, что их дети погибли в результате обстрела, открытого врагом в Кяльбаджарском районе.

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