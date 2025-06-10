Сегодня - пик дневного метеорного потока Ариетиды: Когда - лучшее время для наблюдения?

С 14 апреля по 24 июня продолжается активность дневного метеорного потока Ариетиды.

Как сообщили 1news.az в кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ), пик активности потока приходится на 10 июня в 18:00 по бакинскому времени.

Лучшие условия для наблюдения ожидаются утром 11 июня, перед самым рассветом. В этот период поток может производить до 50 метеоров в час, однако в Баку возможно наблюдать до 15 метеоров в час.

Название «Ариетиды» происходит от латинского названия зодиакального созвездия Овна (Aries), где находится радиант — точка на небе, из которой визуально исходят метеоры. Как правило, метеорные потоки в астрономии называют по имени того созвездия, где расположен их радиант.

В отличие от ночных метеорных потоков, Ариетиды наблюдаются в утренние часы — перед рассветом или с восходом Солнца, что затрудняет визуальное восприятие из-за дневного освещения. Именно поэтому поток классифицируется как дневной.

Ранее считалось, что источник потока связан с кометой 121P/Shoemaker-Holt, открытой в 1989 году и имеющей период обращения 8,5 лет. Однако позднее астрономы начали рассматривать и другую гипотезу — о происхождении потока от астероида Икар (Icarus), открытого в 1949 году.