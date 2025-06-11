Завершился этап обучения проекта «Молодой пчеловод», инициированный Лейлой Алиевой в Хызинском районе - ФОТО

Очередной этап проекта «Молодой пчеловод», инициированный вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой, успешно продолжается в Хызинском районе с 2021 года.

В текущем году на начальный этап проекта подали заявки более 100 молодых семей из Хызинского района. При оценке заявок в качестве основных критериев отбора учитывались знания и опыт участников в области пчеловодства, их социальный статус, а также наличие приусадебного участка земли для размещения пчеловодческой фермы. На основе этих критериев отобранные 20 участников были вовлечены в специальную программу обучения. В ходе этапа обучения участникам прививались как теоретические знания, так и практические навыки, связанные с пчеловодством.

На следующем этапе проекта участники будут обеспечены пчелосемьями, ульями, одеждой пчеловода, медогонками и другим необходимым оборудованием для создания пчеловодческого хозяйства. На данном этапе будут созданы необходимые условия для их эффективной производственной деятельности и осуществлено распределение пчелосемей.

Отметим, что проект «Молодой пчеловод» реализуется с 2021 года в партнерстве с Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи, Государственным агентством занятости и юридическим лицом публичного права ABAD. На сегодняшний день в рамках проекта оказана поддержка в создании пчеловодческих хозяйств более 60 молодым семьям, проживающим в разных регионах страны.

Проект направлен на расширение ареала распространения пчел, одного из главных защитников биоразнообразия, по всей стране, популяризацию пчеловодства как формы экопредпринимательства в регионах, поддержку экологически чистой сельскохозяйственной деятельности, увеличение производства высококачественного натурального меда, содействие повышению социального благополучия молодых семей и обеспечение их устойчивой занятости.

Источник: АЗЕРТАДЖ