Эмин Амруллаев принимает участие во 2-й конференции «Один пояс, один путь» по обмену в области науки и технологий - ФОТО

С 10 по 12 июня делегация во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым принимает участие во второй конференции «Один пояс, один путь» по обмену в области науки и технологий, которая проходит в китайском городе Чэнду.

Тематика конференции — «Вместе для инноваций, развитие для всех: совместное построение научно-технологического инновационного сообщества в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В мероприятии участвуют представители более 100 стран и международных организаций.

В рамках конференции проходят обсуждения по ключевым направлениям международного сотрудничества в научно-технологической сфере, в том числе: поиск новых моделей взаимодействия в области науки и технологий, формирование сети сотрудничества и трансфера технологий, повышение эффективности совместной деятельности научно-технологических парков и предпринимательства.