Трамп не исключил примирения с Илоном Маском

Президент США Дональд Трамп, который еще недавно говорил о невозможности примирения с американским миллиардером Илоном Маском, изменил свое мнение.

Спустя несколько дней после перепалки глава Белого дома в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post не исключил, что отношения с предпринимателем могут наладиться.

Трамп заявил, что он «мог бы» помириться со своим бывшим приятелем-миллиардером, однако это не является на данный момент для него приоритетом. Американский лидер отметил, что не обвиняет Маска в их ссоре, но остался «немного разочарован» его поступком.

«Послушайте, я не держу на него зла. Я был очень удивлен, что это произошло. <...> Я думаю, ему очень плохо от того, что он это сказал», — высказался президент США.

Публичная ссора между Трампом и Маском произошла 5 июня. Миллиардер раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ Трамп предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

После этого в соцсети Х между бывшими приятелями завязалась настоящая перепалка, в ходе которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах президента США.

Позже Трамп заявил, что считает примирение с Маском невозможным, отметив, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с миллиардером.

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