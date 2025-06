Маск извинился за сообщения о Трампе: Зашел слишком далеко

Миллиардер Илон Маск признал, что некоторые его недавние заявления в отношении президента США Дональда Трампа были чрезмерными, и выразил сожаление по этому поводу.

Об этом Маск написал в соцсети X.

«Я сожалею о некоторых моих постах в отношении президента Дональда Трампа на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — отметил он.

Это первое публичное признание со стороны Маска после серии эмоциональных сообщений, которые сопровождали его конфликт с Трампом и отставку с должности главы правительственного департамента DOGE.

Конфликт между Трампом и Маском произошел на прошлой неделе. 3 июня основатель Tesla назвал «отвратительной мерзостью» законопроект Трампа о налогах, который предусматривает сокращение госрасходов. «Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — отметил он. По словам предпринимателя, инициатива «увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до $2,5 трлн».

Апогеем атаки Маска на президента стал опубликованный им пост о том, что Трамп фигурирует в так называемом «досье» финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле. «Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, почему они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!» — написал миллиардер в X 5 июня. Позже Маск удалил этот пост.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025