Задержан мужчина, выращивавший наркотические растения во дворе своего дома
Сотрудники Лянкяранского городского отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению наркотических растений, выращиваемых методом культивации.
В результате проведённой операции был задержан Джафар Дадашов, ранее судимый за аналогичное преступление, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.
При личном досмотре у него была обнаружена марихуана, а на придомовом участке - 80 кустов конопли, выращенных методом культивации.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
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