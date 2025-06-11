Задержан мужчина, выращивавший наркотические растения во дворе своего дома

Сотрудники Лянкяранского городского отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению наркотических растений, выращиваемых методом культивации.

В результате проведённой операции был задержан Джафар Дадашов, ранее судимый за аналогичное преступление, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

При личном досмотре у него была обнаружена марихуана, а на придомовом участке - 80 кустов конопли, выращенных методом культивации.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.