Компания McDonald’s Azərbaycan полностью перешла на использование говядины местного производства по стандартам «Халал» - ВИДЕО

Компания McDonald’s Azərbaycan объявила о полном переходе на использование халяльной говядины местного производства.

Теперь во всех ресторанах сети для приготовления мясных бургеров используется говядина, произведённая в Азербайджане в полном соответствии с международными требованиями к качеству и пищевой безопасности.

Поставки осуществляет компания AzProtein Foods Group. На территории её завода в посёлке Бузовна был построен новый специализированный комплекс, оснащённый передовыми технологиями и спроектированный с учётом всех требований и международных стандартов McDonald’s. В процессе локализации принимали участие как международные, так и местные эксперты, что обеспечило высокий уровень контроля качества на всех этапах проекта.

Состав бургеров при этом остаётся неизменным: как и ранее, используется исключительно 100% говядина без добавок — только соль и перец, которые добавляются непосредственно в ресторане.

Животные выращиваются на территории страны в оптимальных условиях содержания, получают сбалансированное питание на основе исключительно натуральных кормов и находятся под постоянным ветеринарным контролем.

Соответствие производственных процессов стандартам «Халал» официально подтверждено сертифицирующим органом AzeSERT HALAL на основе международных требований и законодательства Азербайджанской Республики. Все этапы производства находятся под контролем специально подготовленного персонала и осуществляются в строгом соответствии с установленными нормами.

Как само производство, так и логистика — включая температурный режим на всех этапах транспортировки и хранения — находятся под постоянным контролем профильных специалистов. Продукция также проходит независимые лабораторные проверки и тестируется в Европейском центре качества McDonald’s в Германии.

Локализация мясных поставок стала важным этапом стратегии McDonald’s Azərbaycan по развитию устойчивых цепочек поставок в стране. Ранее компания уже реализовала локализацию поставок молочной продукции, овощей и соусов. Новая инициатива по локализации говядины открывает дополнительные возможности не только для внутреннего рынка, но и для экспорта продукции в соседние страны, способствуя развитию местной экономики.

McDonald’s Azərbaycan продолжает расширять сотрудничество с местными производителями, внося вклад в развитие ненефтяного сектора, укрепление агропромышленного комплекса и создание новых рабочих мест.