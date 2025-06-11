В Баку женщина выманила у знакомой 35 тыс манатов, шантажируя полуголыми фотографиями

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемой в вымогательстве Соны Ахмедовой.

Как передает Oxu.Az, в ходе процесса под председательством судьи Тельмана Гусейнова было объявлено о завершении судебного следствия.

Государственный обвинитель в своем выступлении потребовал лишить подсудимую свободы сроком на 7 лет. Кроме того, прокурор предложил суду заменить избранную в ее отношении меру пресечения на заключение под стражу.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что Сона Ахмедова через свою коллегу Тават Байрамову дала Хавер Бабаевой 3 000 манатов в долг под проценты. Однако когда в конце месяца Хавер Бабаева не смогла вернуть эту сумму, Ахмедова начала шантажировать ее полуобнаженными фотографиями. После этого с 2021 года до начала 2022 года Хавер Бабаева в разное время была вынуждена перевести на банковскую карту, принадлежащую Тават Байрамовой, в общей сложности 35 000 манатов.

В отношении С.Ахмедовой было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье 182.2.4 (вымогательство, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.