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Кто из выпускников этого года набрал самый высокий балл на экзаменах?

First News Media10:24 - Сегодня
Кто из выпускников этого года набрал самый высокий балл на экзаменах?

Объявлены результаты экзаменов, проведенных 11 мая Государственным экзаменационным центром.

По итогам этих экзаменов привлекли внимание результаты только одного человека, набравшего наивысший балл.

Так, лучший результат на экзамене показала Сафарли Гюльчин Ялчин гызы, выпускница этого года средней школы №22 города Сумгайыт, набравшая 294,1 балла.

Следует отметить, что максимальный балл, который можно получить на экзамене, составляет 300. Из 7294 человек, которые должны были участвовать в этих экзаменах, 1218 на них не явились.

Источник: Qafqazinfo

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