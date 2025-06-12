Гёйгёльский винный завод подвёл итоги 2024 года - ФОТО

ОАО «Гёйгёльский винный завод», один из крупнейших производителей алкогольной продукции в стране, опубликовал финансовый отчёт за 2024 год.

По итогам года, в результате расширения производства и увеличения объёмов продаж предприятие зафиксировало рост доходов и заметное улучшение финансовых показателей.

По состоянию на 31 декабря 2024 года, общие активы ОАО «Гёйгёльский винный завод» составили 72,1 млн манатов, увеличившись с 66,3 млн манатов по сравнению с концом предыдущего года. Собственный капитал завода составил 41 млн 110 тыс. манатов.

Общий доход предприятия по итогам 2024 года составил 20 млн 956 тыс. манатов, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Согласно годовому отчёту, на конец 2024 года был зафиксирован убыток в размере 588 803 манатов. Однако данный показатель снизился на 58,1% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости предприятия и может быть расценено как результат оптимизации затрат и повышения эффективности.

Следует отметить, что Гёйгёльский винный завод, обладающий более чем 160-летней историей, является старейшим производителем алкогольной продукции в Азербайджане. Продукция завода под брендами «Xan 1860», «Göygöl», «Karabakh», а также другие виды водки, вина, коньяка и шампанского экспортируются в различные страны мира и неоднократно удостаивались престижных международных наград и сертификатов.

В течение 2024 года предприятие укрепило свои позиции как на внутреннем, так и на международных рынках, расширив сеть партнёров. Были представлены новые и оригинальные продукты, соответствующие различным сегментам, что значительно расширило ассортимент продукции.

Одним из значимых событий, реализованных в сентябре прошлого года, стало международное сотрудничество с глобальным лидером в сфере платёжных технологий – компанией Mastercard. В рамках этого сотрудничества Гёйгёльский винный завод стал первым официальным партнёром программы “Priceless” в Азербайджане. Данное стратегическое партнёрство стало важным шагом в продвижении винодельческого наследия Азербайджана на глобальной арене. Владельцы премиальных карт Mastercard получают уникальную возможность участвовать в эксклюзивных мероприятиях, дегустациях и индивидуальных винных турах на заводе, погружаясь в атмосферу древнейшего винодельческого производства страны.

Также в 2024 году, в рамках мероприятий, приуроченных к проведению в Азербайджане Гран-при Формулы-1, Гёйгёльский винный завод выступил партнёром мероприятия Aston Martin Welcome Party, организованного Британским посольством и Торговой палатой Великобритании и Азербайджана (BCCA).

Стоит отметить, что итальянские специалисты по виноделию, работающие на заводе, регулярно проводят тщательный мониторинг виноградников и выпускаемой продукции, следят за состоянием садов и процессом ухода за ними, принимая участие во всех этапах производства вина.

Туры и культурные мероприятия, а также богатое историческое и культурное наследие завода привлекают как местных жителей, так и иностранных туристов, способствуя развитию туристического и экономического потенциала региона.

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