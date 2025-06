В Индии нашли одного выжившего в результате крушения Boeing 787

Индийское агентство ANI уточнило, что на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмадабада был найден один выживший.

Отмечается, что в настоящее время он проходит лечение. До этого агентство со ссылкой на полицию Индии сообщило о двоих выживших.



Напомним, сегодня в Индии потерпел крушение Boeing 787 с 242 пассажирами на борту. Лайнер потерпел крушение сразу после того, как набрал нужную высоту. Он рухнул на общежитие медицинского училища.

Ramesh Viswashkumar, The sole survivor of the Air India crash escaped by jumping from the plane. He was on seat number 11A. #AirIndia #AhmedabadNews #Gujarat #PlaneCrash #ITReel pic.twitter.com/NsMBeZOkbX — IndiaToday (@IndiaToday) June 12, 2025