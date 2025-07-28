Зеленский по просьбе жены сменил одежду в военном стиле на костюм

Президент Украины Владимир Зеленский начал носить костюм вместо одежды в военном стиле после того, как об этом его попросила жена Елена.

Об этом в беседе с украинским изданием «Телеграф» рассказал дизайнер украинского лидера Виктор Анисимов.

«Первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно: она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле», — делится дизайнер.

Анисимов отметил, что самым главным было, чтобы Зеленский вообще согласился сменить стиль, однако особых проблем с этим не возникло.

Источник Lenta.ru