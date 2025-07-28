Зеленский по просьбе жены сменил одежду в военном стиле на костюм
Президент Украины Владимир Зеленский начал носить костюм вместо одежды в военном стиле после того, как об этом его попросила жена Елена.
Об этом в беседе с украинским изданием «Телеграф» рассказал дизайнер украинского лидера Виктор Анисимов.
«Первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно: она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле», — делится дизайнер.
Анисимов отметил, что самым главным было, чтобы Зеленский вообще согласился сменить стиль, однако особых проблем с этим не возникло.
Источник Lenta.ru
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