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Oсвобожден от должности руководитель Нахчыванского телевидения

First News Media21:20 - 12 / 06 / 2025
Oсвобожден от должности руководитель Нахчыванского телевидения

Председатель ЗАО «Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики»
освобожден от должности.

Как сообщает АПА, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Бахтияр Мамедов.

Согласно распоряжению, Сахиль Абдулла оглу Таирли освобожден от должности председателя закрытого акционерного общества “телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики”.

Другим распоряжением временное исполнение обязанностей председателя ЗАО «Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики» возложено на заместителя председателя ЗАО «Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики» Новрузову Ильхаму Тофиг гызы.

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