На суде раскрыты новые факты, касающиеся мин, установленных на некогда оккупированных территориях Азербайджана - ФОТО

12 июня продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

На судебном заседании обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на очередные вопросы поддерживающего государственное обвинение прокурора относительно событий, произошедших в 2016 году и условно именуемых «Апрельскими боями».

Л. Мнацаканян, занимавший в то время «должность министра обороны» так называемого режима в звании генерал-лейтенанта, ответил на вопрос о том, как в Армении оценивают результаты Апрельских боев, и заявил, что в этих боях они «потеряли» 18 боевых позиций.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, Л. Мнацаканян утверждал, что во время Апрельских боев артиллерийскому обстрелу не подвергались районы проживания мирного населения, вблизи которых располагались воинские части, военная техника и военнослужащие. Он заявил, что попадание снарядов в дома было случайным и не было преднамеренным, добавив: «На село атаки не было. Мы не открывали огонь по селу».

На суде были исследованы также отдельные фрагменты интервью Л. Мнацаканяна, относительно Апрельских боев, данных им журналистам.

В одном из интервью, данном после Апрельских боев, он говорит: «Общая ситуация под контролем, боеготовность войск на должном уровне, наши границы крепки и находятся в надежных руках». На вопрос журналиста: «Правда ли, что противоположная сторона тоже обороняется?» Л. Мнацаканян ответил утвердительно.

В этот момент государственный обвинитель напомнил, что в своих показаниях на суде Л. Мнацаканян утверждал, что не высказывался относительно Апрельских боев. «Однако на видеозаписи видно, что вы высказывались и в СМИ», - отметил прокурор.

На его вопрос: «О какой противоположной стороне вы говорите в интервью и от какой атаки вы оборонялись?» Л. Мнацаканян не дал конкретного ответа.

На суде была представлено еще одно интервью Л. Мнацаканяна. На видеокадрах он отвечает на вопросы журналиста на Джыдыр дюзю. В интервью он говорит о боях, произошедших в ночь с 24 на 25 февраля 2015 года, а также об Апрельских боях 2016 года, упоминает в них азербайджанских спецназовцев, называя их «бригадой Яшма», и рассказывает о проводимых работах в «армии»: «Совершенствовать - значит усиливать имеющиеся у нас возможности. Мы должны расширять возможности наших огневых средств и систем. В этом направлении у нас ведутся соответствующие работы. В частности, мы расширяем возможности в области наблюдательной техники. Мы достигли прогресса как в огневых, так и в поражающих системах. В некоторых ограниченных условиях у нас были определенные недостатки, но теперь - будь то утром или днем - мы способны эффективно открывать огонь».

«Кроме того, мы также расширили наши возможности управления. Это также входит в общую систему. У нас есть подвижки как в разведке, так и стрельбе.

Дополнительно принимаются практические меры в отношении новых технологий и технических средств, которые мы получаем. Ведутся также работы по военно-промышленному комплексу…

…Также доступны более дальнобойные противотанковые и другие современные средства. Кроме того, мы получили новые технологии и средства стрельбы. Проводятся также учения для личного состава по использованию этих средств», - сказал обвиняемый.

Отвечая на вопросы прокурора, он вначале отметил, что интервью будет организовано на балконе одного из домов возле источника «Иса булагы», но после того, как журналист упомянул о проблеме с освещением, сказал, что они отправились на Джыдыр дюзю.

После перерыва в суде был продемонстрирован и изучен очередной видеоматериал, взятый с интернет-ресурсов. В материалах СМИ «министр обороны» так называемого режима Левон Мнацаканян и бывший «министр обороны» Самвел Бабаян обвиняют друг друга. В видеоматериале Л. Мнацаканян обвиняет в 1994 году С. Бабаяна в том, что он «предоставил азербайджанской стороне 21 км территории».

Становится известно, что С. Бабаян в одном из своих предыдущих интервью заявил, что армянская сторона допустила серьезные ошибки во время Апрельских боев. Л. Мнацаканян же не отрицает территориальных потерь, но советует С. Бабаяну освежить свою память и вспомнить, как в 1994 году он сам «сколько территорий дал Азербайджану». В видеоматериале С. Бабаян утверждает, что произошедшее в апреле 2016 года, было не войной, а «диверсией», а Л. Мнацаканян заявляет, что происходящее было полномасштабной операцией, войной.

В следующем изученном видеоматериале видно, как бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян и «премьер-министр» так называемого режима Араик Арутюнян встречаются с военными на некогда оккупированных территориях Азербайджана.

В связи с видеоматериалом Л. Мнацаканян заявил, что в свое время многие официальные лица из Армении, а также министры обороны и иностранных дел совершали поездки на эти территории.

В следующем видеоматериале было показано, как бывший министр обороны Армении Давид Тоноян знакомится с ситуацией в «военном ведомстве» так называемого режима. В совещании, помимо военных, приняли участие бывший министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян и «министр иностранных дел» так называемого режима.

Отвечая на вопросы о минировании азербайджанских территорий, он сказал, что мины были закопаны в двух направлениях - северном и южном. После установки мин формуляры были переданы в вышестоящий штаб: «Один экземпляр формуляра остался в воинской части. Все остальные формуляры находились в управлении инженерных войск».

Что касается формуляра, то он отметил, что это схема минного поля с большой точностью, в то время, как на минной карте нет точности: «Там указаны районы, где есть мины. Но в формуляре можно узнать конкретное местоположение мин».

На вопрос о том, какие мины закопаны на территории Азербайджана, Л. Мнацаканян ответил: «На начальном этапе были закопаны мины, произведенные в Советском Союзе. На последующем этапе мины доставлялись из Российской Федерации и были переданы нам через Армению. А в последнее время мины производили в Республике Армения и поставлялись нам оттуда. Типами мин были противопехотные и противотанковые мины».

Судебный процесс будет продолжен 13 июня.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.