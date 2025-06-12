Депутат предложила льготы для родителей с детьми до 3 лет

В Азербайджане необходимо разработать механизмы гибкого и сокращенного рабочего режима для родителей детей в возрасте до 3 лет, а также предусмотреть законодательно регулируемую возможность дистанционной работы для ряда должностей.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым на заседании парламентского комитета по науке и образованию.

По ее словам, у детей, отправленных в детский сад в раннем возрасте, наблюдается повышение уровня гормона стресса (кортизола), что может привести к долгосрочным эмоциональным и поведенческим проблемам.

«К сожалению, из-за рабочего графика и жизненных обстоятельств родители часто вынуждены рано отдавать детей в детский сад. Это стрессовая, шумная и чужая среда для младенцев. Во многих странах применяется поэтапная адаптация к детскому саду, и этому вопросу уделяется серьезное внимание».

Йылдырым подчеркнула необходимость поощрения домашнего ухода, усиления программ поддержки нянь и семей, а также индивидуального подхода к адаптации в детских учреждениях с учетом психоэмоционального состояния ребенка.