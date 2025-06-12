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Израиль допускает силовые меры в отношении Ирана в любое время

First News Media23:00 - 12 / 06 / 2025
Израиль допускает силовые меры в отношении Ирана в любое время

Власти Израиля не исключают силового решения вопроса ядерной программы Ирана "в любое время" ради безопасности еврейского государства.

Как передает ТАСС советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"Израиль не связан соглашениями, участником которых он не является, и будет действовать ради своей безопасности - в любое время и в любом месте", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности прибегнуть к силовым мерам в отношении Ирана в связи с его ядерной программы.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Израиль может нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни. По их данным, решение пока не принято окончательно, однако такой вариант активно обсуждается на фоне обострения напряженности в регионе.

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