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СМИ: Все 242 человека на борту рейса Air India погибли - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:06 - Сегодня
СМИ: Все 242 человека на борту рейса Air India погибли - ОБНОВЛЕНО

По обновленной информации, все 242 человека, находившихся на борту самолета авиакомпании Air India, погибли в результате крушения самолета в городе

Ахмедабад на западе Индии, сообщает News18.

Кроме того, не менее 20 студентов-медиков пострадали на земле в результате падения самолета. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В индийской полиции ранее сообщили, что самолет Air India упал на здание общежития для врачей.

По информации телеканала, спасательная операция продолжается.

15:54

Более 20 студентов медицинского колледжа могли погибнуть в результате падения самолета на крышу общежития в Индии, сообщает индийский портал News Nine.

Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей.

«Более 20 студентов, предположительно, погибли из-за авиакатастрофы в Ахмадабаде. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа BJ.», - пишет издание.

Источник: РИА Новости

14:20

На борту разбившегося в индийском Ахмадабаде самолета находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что в самолете летели 53 подданных Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.
Кроме того, известно, что на борту рейса находились 217 взрослых и 11 детей.

По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал Times Now.

«Из-за крушения самолета в Ахмедабаде подтверждено 110 смертей», - заявил телеканал.

13:40

Момент крушения пассажирского самолета в Индии попал на видео.

Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео видно, как самолет теряет скорость и падает среди жилых домов. После падения лайнера происходит сильный взрыв, черный дым поднимается в небо.

Пассажирский самолет Air India упал в жилой застройке, рядом с аэропортом Ахмадабада на западе Индии днем 12 июня. Авиакомпания совершала рейс из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека.

По данным Flightradar24, аварийный сигнал от самолета поступил всего через несколько секунд после взлета.

Источник: Газета.ру

13:25

В результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии есть выжившие.

Об этом сообщил телеканал NDTV.

Телеканал показывает кадры, на которых из здания аэропорта вывозят раненых людей.

По предварительным данным, крушение потерпел Boeing 787 Dreamliner. Он следовал рейсом Ахмедабад - Лондон. На его борту находились 242 человека.

Полиция Индии уже подтвердила информацию о катастрофе возле аэропорта Ахмедабада самолета Air India с 242 пассажирами на борту, сообщает ТАСС.

13:17

На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат самолета, вероятно, находились 242 пассажира, судно направлялось в Лондон и потерпело крушение во время взлета, сообщает издание India Today.

«Самолёт авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение во время взлёта в аэропорту города Ахмедабад в четверг», - говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

12:56

Пассажирский самолет, по предварительным данным, разбился в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии, пишут СМИ.

На борту могли находиться более 130 человек.

Источник: РИА Новости

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