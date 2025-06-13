В Азербайджане опровергли слухи о военных полетах у границы с Ираном

«На фоне обострения ирано-израильских отношений в зарубежном сегменте социальных сетей распространяется недостоверная информация о якобы совершенных полетах азербайджанских военных самолетов вблизи иранской границы.

Подобные «новости» являются фейковыми и не отражают реальность. Они подготовлены с целью манипуляции общественным мнением». Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики.

«В этой связи граждан призываем доверять только официальным источникам информации. Журналисты и общественные активисты должны сохранять принципиальную позицию по отношению к подобным случаям и проявлять бдительность в условиях активной кампании по распространению ложных и провокационных сообщений», - отмечается в заявлении.