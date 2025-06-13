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Ведется расследование по факту обнаружения в Агдаме фрагментов костей, напоминающих скелет человека

First News Media14:45 - Сегодня
Ведется расследование по факту обнаружения в Агдаме фрагментов костей, напоминающих скелет человека

12 июня в Агдамскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении в селе Магсудлу Агдамского района фрагментов костей, предположительно относящихся к человеку.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, прокуратура незамедлительно провела осмотр места происшествия с участием криминалиста и эксперта. Обнаруженные останки костей взяты с соблюдением всех установленных норм и правил на экспертизу и лабораторные исследования, а также проведены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование.

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