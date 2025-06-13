Сохранят ли медики работу после провала сертификации?

Милли Меджлис принял в последнем чтении законопроект, согласно которому, медицинские работники в Азербайджане, не прошедшие сертификационный экзамен, сохранят рабочее место и ежемесячную зарплату в течение 6 месяцев до прохождения повторного сертификационного экзамена.

Как сообщает Report, парламентарии проголосовали за изменения в Трудовой кодекс в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Согласно изменению, работник, не прошедший сертификационный экзамен, может пройти профессиональную подготовку в соответствующих образовательных учреждениях и подать заявление на повторный сертификационный экзамен, сохраняя рабочее место и ежемесячную зарплату в течение 6 месяцев до прохождения повторного сертификационного экзамена.

Так, лица, не набравшие минимальные годовые и 5-летние кредиты непрерывного профессионального развития, должны пройти сертификационный экзамен для занятия практической медицинской или фармацевтической деятельностью.