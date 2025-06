Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Иран вступают в прямой конфликт

Ранним утром в пятницу Ближний Восток оказался на грани масштабной войны после того, как Израиль начал беспрецедентную военную операцию против Ирана.

Атака, получившая название «Восходящий лев», была нацелена на ключевые объекты, связанные с ядерной программой Тегерана, а также на высокопоставленных военных и ученых.

По заявлению израильской стороны, операция стала ответом на накопление Ираном критического объема обогащенного урана, что, по мнению Тель-Авива, представляет угрозу региональной и глобальной безопасности. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задействовала в ударе около 200 истребителей, которые сбросили свыше 330 различных боеприпасов, поразив более 100 целей на территории Ирана. В числе пораженных объектов — подземные ядерные комплексы, склады ракет и командные пункты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция «не ограничится одним днем», указывая на возможную длительную фазу конфликта.

Цели операции и потери

Израильские власти заявили, что основными целями были ключевые фигуры в военном и научном истеблишменте Ирана. Одной из главных целей стал ядерный объект в Натанзе — крупнейший иранский центр по обогащению урана. По данным МАГАТЭ, несмотря на удары, повышения уровня радиации зафиксировано не было.

В результате атаки погибли несколько высокопоставленных иранских военачальников, в том числе:

генерал Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР);

генерал-майор Мохаммад Багери, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана;

Али Шамхани, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности и советник Верховного лидера Али Хаменеи.

Кроме того, по данным иранских СМИ, в ходе атаки были ликвидированы не менее шести ведущих ученых-ядерщиков: Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

Ответ Ирана и международная реакция

Тегеран назвал действия Израиля «открытым террористическим актом» и нарушением международного права. В заявлении иранского правительства отмечается, что атака была преднамеренно приурочена к запланированным дипломатическим консультациям по ядерной сделке, что, по мнению Тегерана, свидетельствует о стремлении Израиля сорвать переговорный процесс и перевести конфликт в открытую фазу.

«Мы не начали эту войну, но финал этой истории напишет Иран», — говорится в официальном обращении. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что «возмездие будет ближе, чем сонная артерия врага», и пообещал, что Израиль получит «горькую и мучительную участь».

МИД Ирана возложил ответственность за удары Израиля на США. «США несут ответственность за удары Израиля по Ирану, заявил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Арагчи. Иран также запросил экстренное заседание СБ ООН после удара Израиля.

В качестве немедленного ответа Иран выпустил более 100 беспилотников в сторону израильской территории. По сообщению ЦАХАЛ, системы ПВО перехватывают дроны еще в небе за пределами Израиля.

Позиция США и международная реакция

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал и не оказывал поддержку израильской операции. По словам президента США Дональда Трампа, он был заранее уведомлен о действиях Израиля, однако призывал Тель-Авив воздержаться от удара на фоне продолжающихся переговоров по ядерной сделке.

«США готовы защитить себя и союзников, включая Израиль, в случае ответных действий Ирана», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Центральное командование США (CENTCOM) приведено в состояние повышенной боевой готовности.

Евросоюз выразил «глубокую обеспокоенность» происходящим и призвал к немедленным дипломатическим усилиям. Великобритания и Китай выступили за немедленное прекращение огня и выразили готовность к посредничеству.

МИД Турции решительно осудил атаки Израиля по Ирану и указал на необходимость «срочно прекратить агрессию»: «Мы не хотим видеть больше крови и разрушений на Ближнем Востоке. Призываем международное сообщество принять срочные меры для предотвращения распространения войны», - говорится в заявлении МИД Турции.

Официальный Баку призвал Израиль и Иран к диалогу.

«Серьезно обеспокоены военными операциями, осуществленными со стороны Государства Израиль против территории Исламской Республики Иран. Призываем стороны решать имеющиеся разногласия исключительно на основе норм и принципов международного права, посредством диалога и дипломатических путей. Особо подчеркиваем важность обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры.

В целях предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке важно продолжение контактов дипломатическими путями и усилий в рамках соответствующих международных механизмов», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Меры безопасности и закрытие воздушного пространства

В Израиле введено чрезвычайное положение: закрыты школы, запрещены массовые мероприятия, рекомендовано избегать поездок и несущественной работы. Госпитали переведены в режим военного времени и начали эвакуацию в защищенные зоны. Армия мобилизует десятки тысяч резервистов в ожидании возможного расширения конфликта.

Израиль, Иран и Иордания закрыли свое воздушное пространство. Международный аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил все вылеты и посадки.

Рынки в панике: нефть и золото стремительно дорожают

На фоне конфликта резко выросли цены на нефть и золото. Августовские фьючерсы на Brent на бирже ICE подорожали на $5,8 (+8,36%) и достигли $75,16 за баррель. Контракты на WTI подскочили на $5,91 (+8,69%), до $73,95 за баррель.

Золото подорожало более чем на $48. На бирже COMEX августовские фьючерсы достигли $3 445,2 за тройскую унцию (+1,4%). Спотовая цена превысила $3 425, демонстрируя стремление инвесторов к «тихим гаваням» на фоне растущей геополитической нестабильности.

Прогноз: затяжной конфликт с непредсказуемыми последствиями

Мировое сообщество с тревогой следит за развитием событий. Эксперты не исключают, что операция «Восходящий лев» может перерасти в затяжной конфликт с тяжелыми последствиями не только для региона, но и для всей глобальной безопасности.

В ближайшие часы многое будет зависеть от усилий международных посредников и дипломатического давления на обе стороны.

В подготовке материала использованы новости международных информационных агентств, включая Reuters, Associated Press, BBC, The Times of Israel, IRNA, ТАСС, РИА Новости, а также официальные заявления правительств и вооруженных сил Израиля и Ирана.