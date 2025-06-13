Из-за атаки на Иран в ереванском аэропорту оказались граждане Азербайджана

В связи с закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран и некоторых соседних стран ряд международных рейсов совершили вынужденные посадки в международном аэропорту Звартноц и аэропортах других стран региона.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщает СНБ РА.

«В связи с закрытием воздушного пространства ИРИ в аэропорту столицы Азербайджана города Баку оказались граждане Республики Армения и этнические армяне. В то же время, в аэропорту Звартноц оказались граждане Азербайджана.

Сообщаем, что в связи со сложившейся ситуацией государственные структуры Республики Армения проводят последовательную работу», - говорится в сообщении.