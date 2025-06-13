Рейсы AZAL в Лахор, Мумбаи и Даммам отменены - ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщила об отмене серии рейсов в связи с событиями на Ближнем Востоке.

В сообщении пресс-службы AZAL отмечается, что в связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменены следующие рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на 13 июня:

- Баку - Лахор - Баку (J2 145/146)

- Баку - Мумбаи - Баку (J2 059/060)

- Баку - Даммам - Баку (J2 8205/8206)

Подчеркивается, что AZAL считает безопасность полетов приоритетом, внимательно следит за развитием ситуации и оперативно информирует пассажиров о любых изменениях.

«При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр авиакомпании по электронной почте - [email protected]» - отмечают в AZAL.

09:10

В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменены следующие рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на 13 и 14 июня:

• Баку – Тель-Авив – Баку

J2 021/022 (13 июня)

J2 321/322 (13 июня)

J2 021/022 (14 июня)

• Баку – Дубай – Баку

J2 011/012 (13 июня)

• Баку – Тегеран – Баку

J2 8017/8018 (13 июня)

Безопасность выполнения полетов является главным приоритетом для AZAL.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].