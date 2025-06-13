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В Астаринском районе проверяют уровень радиационного загрязнения

First News Media23:00 - Сегодня
В Астаринском районе проверяют уровень радиационного загрязнения

После произошедших событий в Иране специалисты командированы в Астару для проверки уровня радиации на территории Азербайджана.

Как сообщает AПA, после удара по ядерным объектам в Иране, специалисты департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) командированы в Астаринский район, для определения уровня радиации в южных регионах Азербайджана.

Исследования в приграничной зоне Астары уже завершены.

В настоящее время специалисты продолжают проводить исследования в других районах.

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