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Подключайся к тарифу «Birinci» от Birbank и получай бонусы

First News Media12:25 - Сегодня
Подключайся к тарифу «Birinci» от Birbank и получай бонусы

Первая цифровая банковская платформа страны Birbank в сотрудничестве с лидером инноваций и скорости Bakcell реализует уникальный проект, не имеющий аналогов в Азербайджане.

Теперь клиенты могут получить SIM-карты от Bakcell, предназначенные исключительно для тарифа «Birinci», и активировать номер в онлайн-режиме без предъявления каких-либо документов с помощью QR-кода, размещённого внутри упаковки.

Подключиться к тарифу «Birinci» можно всего за 6.90 AZN, получив выгодные условия связи, а также ряд эксклюзивных преимуществ:

- Бесплатный интернет для использования приложения Birbank даже после исчерпания интернет-пакета;

- Дополнительный 1% кэшбэка на оплату коммунальных услуг, телевидения, интернета, мобильной и стационарной связи;

- Дополнительный 0.5% кэшбэка на QR-платежи в приложении Birbank;

- Два купона на скидку 10% в интернет-магазине Trendyol;

- Бесплатная подписка на Umico Premium;

- Возможность настройки параметров тарифа в соответствии с индивидуальными потребностями.

SIM-карты можно получить в филиалах Kapital Bank/Birbank: «28 Mall», «Gənclik Mall», «Sahil», «Binəqədi», «8-ci mikrorayon», «Yasamal» и «Sumqayıt», а также в магазинах сети Bravo: «Gənclik Mall», «Koroğlu», «20 Yanvar» и «Əhmədli». Карты выдаются через специальные стенды, установленные в этих точках. Пользователи могут отсканировать QR-код со стенда или из упаковки SIM-карты с помощью приложения Birbank и быстро, в цифровом формате активировать номер, после чего начать пользоваться тарифом «Birinci».

Более подробная информация доступна по ссылке: http://b-b.az/btpr

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 121 филиалов и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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