Olifest: Olivia Beauty&Care провела крупнейший beauty-фестиваль лета, собрав более 50 000 людей – ФОТО – ВИДЕО

8 июня на бульваре развернулся настоящий праздник красоты - гостей ждали десятки активностей: бесплатный мейкап, фотозоны, розыгрыши, подарки и концерт народной артистки — амбассадора бренда Айгюн Казымовой.

Яркая музыкальная программа с диджеем и танцами объединила всех в одну энергичную и стильную атмосферу.

Olifest стал не просто мероприятием — это было живое подтверждение того, что красота вдохновляет и объединяет. Люди улыбались, танцевали, делали фото с любимыми брендами. Атмосфера доверия, заботы и ярких эмоций — именно это Olivia Beauty&Care вложила в своё имя и в каждый элемент фестиваля.

Мероприятие стало возможным благодаря поддержке Голд-партнёров: UrbanCare, Ucla, Golden Rose, Belor Design, Celenes, Medipeel, Ninelle, Purest, Frudia, Mizon, FarmStay.

Olifest — это не только праздник, но и пример качественной коммуникации бренда с аудиторией. Olivia Beauty&Care планирует продолжить этот формат и в будущем.

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