Деятельность аэропортов в Иране приостановлена на неопределенный срок
Деятельность аэропортов в Иране приостановлена на неопределенный срок.
Об этом говорится в уведомлении Иранской компании по управлению аэропортами и аэронавигацией.
Сообщается, что согласно решению, принятому Организацией гражданской авиации Ирана, вылеты из аэропортов страны временно приостановлены в целях обеспечения безопасности граждан.
Отмечается, что в случае изменения ситуации и принятия нового решения будет сделано официальное заявление.
Отметим, что накануне Организация гражданской авиации Ирана заявила о приостановке всех полетов на территории страны до 14:00 14 июня.
Источник: Trend
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