Деятельность аэропортов в Иране приостановлена на неопределенный срок.

Об этом говорится в уведомлении Иранской компании по управлению аэропортами и аэронавигацией.

Сообщается, что согласно решению, принятому Организацией гражданской авиации Ирана, вылеты из аэропортов страны временно приостановлены в целях обеспечения безопасности граждан.

Отмечается, что в случае изменения ситуации и принятия нового решения будет сделано официальное заявление.

Отметим, что накануне Организация гражданской авиации Ирана заявила о приостановке всех полетов на территории страны до 14:00 14 июня.

Источник: Trend