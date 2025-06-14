СМИ: Трамп обещал не поддерживать Израиль в операциях против Ирана

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США не будут стоять на пути у еврейского государства в его атаке на Иран, но и не будут оказывать помощь в наступательных операциях против исламского государства.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, во время разговора с Трампом 12 июня Нетаньяху отметил, что 60-дневний срок для заключения ядерной сделки с Ираном подошел к концу и Израиль должен защищать себя.

Ранее Трамп заявил, что предупреждал власти Ирана о последствиях в случае, если они не пойдут на сделку по ядерной программе, и призвал их ее все же заключить.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Минобороны в Тель-Авиве. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.

Источник: ТАСС