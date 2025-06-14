Папа Римский призвал Иран и Израиль к разуму на фоне взаимных авиаударов

Папа Римский Лев XIV заявил, что обеспокоен напряженностью между Ираном и Израилем, и призвал к ответственности и рассудительности во имя безопасности мира.

"В эти дни приходят очень тревожные новости. Ситуация между Израилем и Ираном значительно обострилась. В этот крайне деликатный момент взываю к ответственности и рассудительности. Задача обеспечить мир без ядерной угрозы должна выполняться через взаимоуважительное общение и открытый диалог во имя сосуществования в справедливости, братстве и благополучии", - сказал понтифик по завершении аудиенции в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.

"Никто не должен угрожать существованию другого. Все должны работать над созиданием мира, гарантиями безопасности и достоинства", - добавил Лев XIV.

Источник: ТАСС