Общественные пляжи Баку готовы к летнему сезону - ФОТО

Завершены работы по очистке и благоустройству бесплатных общественных пляжей, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на заброшенных прибрежных территориях в столичных поселках Шихово, Горадиль, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль.

Пляжи приведены в состояние полной готовности к пляжному сезону, который стартует с 15 июня.

Об этом сообщили в Общественном объединении IDEA.

Для комфортного и безопасного отдыха жителей на пляжных территориях установлены спасательные посты Министерства по чрезвычайным ситуациям, необходимое количество зонтиков, раздевалок, душевых кабин, санитарных узлов, а также беседок, скамеек и шезлонгов, мусорных контейнеров, обновлены и полностью готовы к использованию футбольные и волейбольные площадки.

В целях обеспечения доступа к воде и объектам на пляжах людей с ограниченными возможностями здоровья для них проложены специальные дорожки и установлены пандусы, а ближайшая к пляжной зоне парковка обозначена соответствующей разметкой.

Отметим, что вход на территорию пляжа и все созданные удобства абсолютно бесплатны. Образцовые общественные пляжи IDEA призваны содействовать повышению экологической и социальной ответственности общества.

Общественное объединение IDEA желает всем приятного летнего отдыха и призывает каждого проявлять внимание к чистоте берегов, не загрязнять окружающую среду, чтобы всегда можно было насладиться красотой, которой наделила нашу страну природа, и созданными условиями.