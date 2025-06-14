Авиарегулятор Индии приказал проверить все Boeing 787 компании Air India

Индийский авиационный регулятор (DGCA) издал приказ об усиленной проверке безопасности всего парка самолетов Boeing 787-8 и 787-9 авиакомпании Air India, оснащенных двигателями GEnx.

Это следует из заявления DGCA, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, меры по усиленному контролю вводятся с 15 июня 2025 года.

Проверка лайнеров перед каждым вылетом из Индии должна будет включать проверку параметров топлива и сопутствующих систем, осмотр компрессора кабины и его систем, электронную диагностику системы управления двигателем. Кроме того, должны будут проводиться тесты топливного актуатора (элемента для регулирования давления) двигателя и проверка системы смазки, исправности гидравлической системы и анализ параметров взлета.

В приказе отмечается, что дополнительно вводится проверка мощности двигателей в течение ближайших двух недель. DGCA также поручило как можно скорее завершить анализ технических неисправностей, зафиксированных за последние 15 дней на самолётах Boeing 787-8 и 787-9.

Источник: ТАСС