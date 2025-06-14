Трамп распорядился приостановить задержания отдельных групп мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить задержания нелегальных мигрантов, которые работают в аграрном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в четверг руководители региональных подразделений Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) получили соответствующее указание. "С сегодняшнего дня, пожалуйста, приостановите все расследования и операции, затрагивающие рабочие места в сельском хозяйстве, ресторанах и отелях", - цитирует газета текст распоряжения. Сотрудники ICE могут продолжать расследования, связанные с "торговлей людьми, отмыванием денег и контрабандой наркотиков", однако они не должны задерживать нелегалов, не совершавших иных преступлений, кроме незаконного нахождения на территории США.

По мнению издания, такой шаг администрации Трампа свидетельствует о том, что масштабная кампания по депортации нелегалов наносит вред американскому бизнесу и аграрной промышленности. Как заявил газете бывший чиновник США, Трампу в его первый президентский срок регулярно сообщали о беспокойстве некоторых республиканцев тем, что жесткая миграционная политика может навредить американской сельскохозяйственной промышленности.

Трамп после прихода к власти 20 января неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики.

Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Источник: ТАСС