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В МИД Ирана заявили о бессмысленности продолжения переговоров с США

First News Media08:30 - Сегодня
В МИД Ирана заявили о бессмысленности продолжения переговоров с США

По мнению иранского руководства, после ударов Израиля продолжение диалога с США по ядерной программе потеряло всякий смысл.

Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на официального представителя внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаила Багаи.

«Другая сторона действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», — передает издание.

Источник: Gazeta.ru

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