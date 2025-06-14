Макрон призвал президента Ирана вернуться за стол переговоров и «разрядить ситуацию»
Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Французский политик призвал собеседника как можно скорее возобновить переговоры.
«Иранская ядерная программа — серьезный вопрос, который должен быть урегулирован путем переговоров», — отметил он.
Макрон выразил готовность внести свой вклад и сделать все для заключения соглашения, которое позволит «разрядить ситуацию». Он также призвал Пезешкиана избегать эскалации.
Источник: Gazeta.ru
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