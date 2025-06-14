Макрон призвал президента Ирана вернуться за стол переговоров и «разрядить ситуацию»

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Французский политик призвал собеседника как можно скорее возобновить переговоры.

«Иранская ядерная программа — серьезный вопрос, который должен быть урегулирован путем переговоров», — отметил он.

Макрон выразил готовность внести свой вклад и сделать все для заключения соглашения, которое позволит «разрядить ситуацию». Он также призвал Пезешкиана избегать эскалации.

Источник: Gazeta.ru