Представитель Ирана в ООН осудил атаки Израиля

Атаки Израиля на Иран представляет собой акт государственного терроризма, это объявление войны.

Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани, передает РИА Новости.

По его словам, действия Израиля нарушают международное право.

Иравани добавил, что Иран не забудет уничтожение своих граждан в результате израильских нападений с применением американского оружия. Дипломат подчеркнул, что эти действия равносильны объявлению войны.

Источник: Gazeta.ru